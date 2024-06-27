Konya'da Alkolü Olan Motosiklet Sürücüsü Bıçakla Yaraladı

Konya'da alkolü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, aracından inerek kendisini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Bayram Caddesi ile Hendek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü olduğu iddia edilen M.Ü., 3 tekerlekli motosikleti ile cadde üzerinde bazı araçlara çarparak ilerlediği sırada U.A. isimli vatandaş onu uyarmak için aracından indi. Bu sırada M.Ü. kendisini uyaran U.A.'yı bacağından bıçakla yaralandı. M.Ü. ise kaçarken ayağı takılıp yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA