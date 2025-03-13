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Konya'da Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Yaşadı

Konya'da Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Yaşadı
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Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 20 bin 290 lira para cezası kesilerek, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, yaşanan kovalamaca sonrası durduruldu. Araç sürücüsünün 1.39 promil alkollü olduğu belirlenirken, 20 bin 290 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, saat 21.20 sıralarında Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptığı esnada bir aracı durdurmak istedi. Sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası kaçan sürücünün kullandığı otomobil, merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Mayalı Sokak üzerinde durduruldu. Yapılan kontrolde, sürücü Ö.K.'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanma, polis ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, aracı muayenesiz kullanma ve tehlikeli araç kullanma gibi suçlardan toplamda 20 bin 290 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç, alkolsüz bir sürücüye teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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