Konya'da Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Konya'da Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, bıçaklama olayına dönüşerek birinin ölümüne neden oldu. Zanlı kısa sürede yakalandı.

Konya'da cinayet: Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdü

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aksay (32), birlikte alkol aldığı arkadaşı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla Hüseyin Aksay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aksay, kanlar içinde yere yığılırken arkadaşı M.K. olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tedbir amaçlı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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