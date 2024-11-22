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Konya'da Alacak Verme Tartışması Kanlı Bitti

Konya'da Alacak Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi Muhammed Paytar tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'da galerinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki galeriye gelen oto kiralama işi yapan Süleyman K. ile amcası İbrahim K., iş yeri sahibi Muhammed Paytar ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Muhammed Paytar tabancayla vurularak yaralandı. Olayda ağır yaralanan Muhammed Paytar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Paytar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Süleyman K., İbrahim K. ve olay sırasında iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Süleyman K.'nin ilk ifadesinde, "Muhammed Paytar'dan alacağım vardı. Olay günü yanına konuşmaya gittik. Bizi tersledi, çıkan tartışmada da olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Silahlı kavgaya karışan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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