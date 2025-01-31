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Konya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Konya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alacak verecek anlaşmazlığı sonucu çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, bir Suriye uyruklu şahısın evinin önünde yaşandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli S.E.H. emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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