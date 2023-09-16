Konya'da alacak meselesi cinayeti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle eski çalışanını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, Horozluhan Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde, eski çalıştığı iş yerine giderek alacağı 1000 lirayı tahsil etmek istedi.

İş yeri sahibi Bekir G. ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan Tabbuş, tabancayla karnından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tabbuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından iş yerinden kaçan Bekir G, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.