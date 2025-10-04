Haberler

Konya'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Karapınar ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir otomobil, hareket ettikten kısa süre sonra motor kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredekiler yangına müdahale ederek olayı kontrol altına aldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir otomobilin hareket ettikten kısa süre sonra alev alması paniğe neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 20 AGV 156 plakalı otomobil, akaryakıt ikmali yaptıktan sonra istasyondan ayrıldığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
