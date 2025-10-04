Konya'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir otomobilin hareket ettikten kısa süre sonra alev alması paniğe neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 20 AGV 156 plakalı otomobil, akaryakıt ikmali yaptıktan sonra istasyondan ayrıldığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA