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Konya'da Aile İçi Cinayet ve İntihar Olayı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir aile üyelerinin silahla vurulmuş cesetleri bulunurken, 28 yaşındaki gencin kendisini de öldürdüğü belirlendi. Olay, polis ekiplerinin kavga ihbarı üzerine gittiği apartmanda meydana geldi.

Konya'da kavga ihbarına giden polis, anne, baba ve çiftin iki çocuğunu silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. 28 yaşındaki gencin annesi, babası ve kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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