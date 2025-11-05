Haberler

Konya'da Aile Faciası: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Seydişehir'de meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Konya Kara yolu Çavuş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (51) idaresindeki 06 BT 9874 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüjlere çarpıp şarampole takla attı. Kazada, araç sürücüsü B.Ü. ve babası A.R.T. yaralanırken, sürücünün annesi Ş.T. hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ş.T.'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
