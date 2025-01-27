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Konya'da Aile Cinayeti: Anne, Baba ve İki Çocuk Evlerinde Ölü Bulundu

Konya'da Aile Cinayeti: Anne, Baba ve İki Çocuk Evlerinde Ölü Bulundu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, polis ihbarı üzerine gittiği evde anne, baba ve iki çocuğu silahla vurulmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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