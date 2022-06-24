Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 bin 734 lira ceza - Haberler

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Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 bin 734 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 bin 734 lira ceza

Konya'da araçlarına abart ve hışırtı egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 58 sürücüye 105 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da araçlarına abart ve hışırtı egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 58 sürücüye 105 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde abart ve hışırtı egzozlu araçların çevreye rahatsızlık verdiği yönünde artan şikayetler üzerine çalışma başlattı. İhbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart ve hışırtı egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 1-22 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde modifiyeli egzoz takan otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet olmak üzere toplam 58 araca 105 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

"Trafikteki magandaların takipçisi olacağız"

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Huzur ve güven şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan ve drift atarak hem trafikteki vatandaşların hem de kendi canının hiçe sayan magandaların daima takipçisi olacağız" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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