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Konya'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 86 yaşındaki bir kadın, evinde ölü bulundu. Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan kadından haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri pencereden eve girerek kapıyı açtı ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.