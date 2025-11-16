Konya'da 72 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Konya'da 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, aranan bir şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından tespit edilen U.K.'nin UYAP sorgulamasında, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi ve Antalya Asliye İlamat Masası tarafından "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçlarından toplam 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gerekli işlemler için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KONYA