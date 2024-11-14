Konya'da 7 katlı binada yangın paniği

KONYA - Konya'da 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şehit Ömer Taşer Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında bulunan ve öğrencilerin kaldığı belirtilen dairenin penceresinden dumanlar yükseldi. Dumanlar çevreden de görülürken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafik akışına kapatırken, dairedeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.