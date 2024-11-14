Üye Girişi
Haberler

Konya'da 7 katlı binada yangın paniği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 7 katlı binada yangın paniği Konya'da 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da 7 katlı binada yangın paniği

KONYA - Konya'da 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şehit Ömer Taşer Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında bulunan ve öğrencilerin kaldığı belirtilen dairenin penceresinden dumanlar yükseldi. Dumanlar çevreden de görülürken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafik akışına kapatırken, dairedeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Konya'da 7 katlı binada yangın paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.