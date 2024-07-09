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Konya'da 69 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

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Konya'nın Meram ilçesinde, 69 yaşındaki Suriye uyruklu bir adam sokak ortasında ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da 69 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu tespit edildi. Ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Talib El Sayel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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