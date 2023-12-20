Konya'da 6 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Ürünlere El Konuldu

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon lira olan gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 araç motoru, 3 bin ruhsatsız silah parçası, 25 litre sahte alkol, 4 şişe alkol aroması, 225 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 835 litre akaryakıt, 38 cep telefonu, 19 akıllı saat, 23 cep telefonu aksesuarı ve 4 matkap ele geçirildi.

Polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü başka bir operasyonda ise varillere gizlenmiş elektronik sigara yapımında kullanılan 2 bin 775 kilogram kimyasal ham madde, 54 şişe elektronik sigara likidi ve 1 kilo 25 gram nikotin buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.