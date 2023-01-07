Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Konya'da 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş ve piyasaya sürülmek istenen 547 adet 100 TL'lik ve 2 adet 200 TL'lik banknotlar olmak üzere toplamda 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş ve piyasaya sürülmek istenen 547 adet 100 TL'lik ve 2 adet 200 TL'lik banknotlar olmak üzere toplamda 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde kent girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş farklı şehirlerden Konya'da piyasaya sürmek amacıyla getirilen 547 adet 100 TL'lik ve 2 adet 200 TL'lik olmak üzere toplamda 55.100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fatih A. ve Sami K. TCK'nın 197. maddesi olan "Parada Sahtecilik" suçu çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title