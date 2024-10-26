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Konya'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Saklandığı Yerden Yakalandı

Konya'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Saklandığı Yerden Yakalandı
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Konya'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 suç kaydı bulunan H.Ş., polis ekiplerinin operasyonunda saklandığı kanepenin altından yakalandı.

Konya'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 farklı suç kaydı bulunan şüpheli polisin geldiğini görünce saklandığı kanepenin altında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin (25) izini buldu. Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören H.Ş. ise evde eşyalarla dolu bir odadaki kanepenin altına gizlendi. Şüpheli H.Ş., ekiplerce saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan poliste 17 kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis konya Hukuk Suç

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