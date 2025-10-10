Konya'da 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü, Aileyi Derin Acıya Boğdu

Konya'da 'yan bakma' iddiasıyla çıkan ve silahların ateşlendiği olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun katiline; "Sen benim canımı aldın, Allah da sana bu acıyı yaşatsın" diye seslenirken, annenin kucağında çocuğunun kıyafetiyle gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine 'yan baktığı' iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki N.K. ve 18 yaşındaki A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla N.K. ile A.T.'ye ateş etti. Olayda, N.K. ve A.T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat U. (22) ve Doğukan İ. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Allah sana bu acıyı yaşatsın"

Cinayete kurban giden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın ailesi ise olaydan sonra büyük üzüntü yaşadı. Olayın şokunu üzerinden atamayan aileden küçük çocuğun annesi gözyaşlarını tutamazken, babası Veysel Kaçın hiç konuşamadı. Kucağında kaybettiği çocuğunun kıyafetleriyle gözyaşı döken anne Güneş Kaçın, "Benim yavrumu vurana sesleneceğim; 'Sen benim canımı aldın ya Allah da sana bu acıyı yaşatsın.' Ben devletten sadece ona ağırlaştırılmış cezanın verilmesini istiyorum. Hiç çıkamasın orada, sürünsün. Tek istediğim devletten bütün kim varsa bu işin içinde, sebep olan kimse, yardım yataklık yapan, kavgayı çıkartan sebep olan her kimse hepsinin içeri atılmasını istiyorum" diye konuştu. Annenin konuşurken çocuğunun kıyafetlerini kucağına bastırarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

"Bizim canımız yandı başkasının canı da yanmasın"

Cinayete kurban giden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın dedesi Zübeyir Turhan, "Ben evimde yatıyordum, kapımın önüne kadar silahla geldiler çocuğumu vurdular, serseriler. Bizim canımız yandı. Ben kanlı çocuğumu kendim elime aldım. Bizim devletimizden istediğimiz bu silahlar toplansın. Bizim canımız yandı. O serserilerin en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Bunlar mafya özentisi, cahil 3 tane genç. Anasıyla babasıyla görüştüm 'müptezelin, uyuşturucu bağımlısının teki biz zapt edemiyoruz' dediler. Ne yapalım o zaman, gitti masum yavrumuz gitti bizim. Bizim canımız yandı. Uyuşturucu almaya geliyorlar. Tamam polisimiz, yunuslarımız, amirlerimiz baş ediyor, geliyor kontrol ediyor ama daha fazla yapılsın. Ben de onlara yardımcı oluyorum, 25 yıllık mahallenin sakini olarak. İstediğimiz oradan uyuşturucu temizlensin, eski mahallemizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dört gündür sürünüyorum yerlerde"

Hayatını kaybeden küçük Yıldırım'ın dedesi Yıldırım Kaçın da, "Benim ciğerim yanıyor. Benim çocuğum bir serseri kurşuna kurban gitti. 5 yaşında çocuğum oyun oynarken orada ölüyor. Bu uyuşturucunun bir an evvel önlemi alınması lazım. Benim çocuğum öldü, yarın başkasının çocuğu da aynı şekilde olacak. Binkonutlardan taksiye binip gelip benim çocuğum orada nasıl vuruluyor. Bunların en ağır cezayla cezalandırmasını devletimden, hakimimden, savcımdan istiyorum. Yarın onların birisi salındığı zaman birisi suç alacak, birisi salınacak, o aynı şahıs çıkacak vatandaşın evladını, çocuğunu yakacak. Ben dört gündür sürünüyorum yerlerde. Torunum 24 saat benim yanımda olan bir çocuktu, arkadaşının yanına gidecek oynuyor, 3 tane serseri geliyor orada elini kolunu sallıyor, geziyor" diye konuştu. - KONYA