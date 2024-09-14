Konya'da 5 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı
Konya'da bir apartmanda çıkan yangın sonucunda, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangın, 3'üncü katta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Konya'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairelerinde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Emirgazi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 4'üncü kata sıçradı. İhbar üzerine adese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
Yangında 2'si çocuk 6 kişi etkilendi
Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak aşağıya indirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA