Haberler

Konya'da 5 Katlı Binada Yangın: 13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 5 Katlı Binada Yangın: 13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Konya'da 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerindeki binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer taraftan ise merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilen 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbide kazanan Liverpool

Galatasaray'ın rakibi Liverpool, derbide de durdurulamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.