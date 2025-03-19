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Konya'da 5 Katlı Binada Çatı Yangını

Konya'da 5 Katlı Binada Çatı Yangını
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Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince, bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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