Konya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, apartmanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katındaki Ümit Alkış ve ailesinin kiracı olarak oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairedeki vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkarken yoğun duman nedeniyle apartman sakinlerinden dışarı çıkamayanlar oldu. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye araçlarının sepeti ile balkonlarından tahliye edildi. Yangında üst katta bulunan dairenin pencerelerinde de zarar meydana geldi. Dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

"Her taraf duman oldu, ne olduğunu biz de anlamadık"

Evinde çıkan yangında alevleri gören ve çocuklarını alarak apartmandan dışarıya çıkan Ümit Alkış, "Evde yatıyorduk, ön tarafta yangın çıkmış. Ne olduğunu anlamadık. Hemen çocukları aldık aşağıya indik. Bir anda oldu, her taraf duman oldu. Ardından da itfaiye geldi. Bizim evde hanımım etkilendi, iki çocuğum etkilendi" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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