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Konya'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ecrin Kabasakal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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