Konya'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ecrin Kabasakal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA