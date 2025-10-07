Haberler

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 yaşındaki Yavuz Selim S., 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi bugün toprağa verildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta iş yapan Yavuz Selim S. (4), 4. kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bir anda aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Selim S., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz Selim S.'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ereğli Cinler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KONYA

