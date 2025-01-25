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Konya'da 4 Katlı Bina Çöktü

Konya'da 4 Katlı Bina Çöktü
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Konya'da çöken 4 katlı binada oturanlar, panik anlarını ve kurtarma çabalarını anlattı. Bina çökmeyi beklemeden komşularını kurtaran Muhammet Veli Kahya, yaşananları gözler önüne serdi. Binanın kapıcısının uyarısı ile dışarı çıkan Faik Dal ise binanın çökme anını anlattı.

Konya'da çöken 4 katlı binada oturanlar o anları anlattı.

Konya'da çöken 4 katlı binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi.

Binayı boşaltıyorlar diye haber gelince hızla geldiğini söyleyen Kahya, "Geldiğimde bizimkiler daha hala binanın etrafındalardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş yukarı babasını almak için çıktı. Ben de yukarıya çıktığım esnada onlar balkonda konuşuyorlardı. Arapça bilmediğim için söyleyemedim. Sadece gel dedim. Baktım anahtar yok. Dışarıya çıkarken biranda bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Daha sonra polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar. Ancak arkadaşlarım içeride kaldı" dedi.

"Kapıcı haber verdi"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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