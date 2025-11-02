Haberler

Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir ilçesinde çıkan yangın, apartman sakinlerini tahliye etmeye zorladı. Yangın bodrum katında başladı ve hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. 1 kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, sabah saatlerinde Avşar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini görenlerin yangın ihbarında bulunması üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katından çıktığı belirlenen yangının sebep olduğu dumanlar kısa sürede binadaki daireleri tamamen sardı. Bir ve ikinci katta oturanlar dumanlar arasında güçlükle dışarı çıkarken, 3 ve 4. katlarda oturanlar ise itfaiye merdiveni uzatılarak binadan tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bina sakinlerinden 1 kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.