Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, sabah saatlerinde Avşar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini görenlerin yangın ihbarında bulunması üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katından çıktığı belirlenen yangının sebep olduğu dumanlar kısa sürede binadaki daireleri tamamen sardı. Bir ve ikinci katta oturanlar dumanlar arasında güçlükle dışarı çıkarken, 3 ve 4. katlarda oturanlar ise itfaiye merdiveni uzatılarak binadan tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bina sakinlerinden 1 kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA