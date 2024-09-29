Üye Girişi
Haberler

Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tahliye edilen dairelerde duman etkisi yaşandı, ancak yaralanma meydana gelmedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dalyan Mahallesi Recep Bilginer Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenden bodrumda yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüm binayı duman içerisinde bırakan yangın dolayısıyla önce dairelerde kalanları tahliye ederken sonrasında müdahalede bulundu. Dumandan etkilenenin olmadığı öğrenilirken yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Beyşehir İtfaiye 3-sayfa Yaşam konya Kaza

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı

 Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });