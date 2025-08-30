Konya'da 350 Bin Liralık Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Konya'da 350 Bin Liralık Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 350 bin lira değerinde kaçak sigara bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta piyasa değeri 350 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Aksaray yolu üzerinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
