Konya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 19'unun sınır dışı edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrollerinden şüphelenerek takip ettikleri aracı durdurdu. Kapalı kasa kamyonet içerisinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan sürücüsü, ekipler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Araç içerisinde yakalanan yabancı uyruklu 28 şahıstan kimliksiz 19 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Trafikten men edilen araca ise korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira idari ceza uygulandı. - KONYA