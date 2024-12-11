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Konya'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Çiftlikte Yakalandı

Konya'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Çiftlikte Yakalandı
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Konya'nın Karatay ilçesinde, hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şüpheli, çiftlikte yapılan baskında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çiftlikte yapılan baskında yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar B.'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesindeki bir çiftlikte olduğu tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler Serdar B. ve 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Necati E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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