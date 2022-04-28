Konya'da 2 katlı binada göçük: 2 işçi yaralandı

Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Olay, 14.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 katlı inşaatı devam eden binada beton atımı sırasında göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde inşaatta meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim B. ile Nuri S. AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa