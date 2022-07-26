Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı

Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı

Konya'da hafriyat şirketine ait otoparkta bulunan araçlardan 2 bin litre akaryakıt çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Konya'da hafriyat şirketine ait otoparkta bulunan araçlardan 2 bin litre akaryakıt çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde otoparkta bulunan hafriyat şirketine ait 5 araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelilerinin ofisin kapısını kırarak güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldıkları tespit edildi.

İş yeri çevresinde yapılan kamera incelemelerinde hırsızlık şüphelisi 3 zanlının gece geç saatlerde iş yerine bir minibüs ile geldikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 04.00 sıralarında iş yerinin otoparkında bulunan bir kamyonete çaldıkları 2 bin litre akaryakıtı yükleyerek, kamyonetin kasasında bulunan 3 akü ile olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Şüphelilerin olaydan birkaç saat sonra kamyonetin kasasını boşaltılmış şekilde geri getirerek iş yerinin otoparkına bıraktıkları da görüntülerde tespit edildi.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri minibüsten yola çıkan ekipler, olaydan kısa süre sonra hırsızlık şüphelisi 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, çalınan akaryakıttan 700 litre kadarını ve 2 aküyü bularak iş yeri sahibine teslim etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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