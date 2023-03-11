Konya'da 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası yandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir tarım işletmesine ait tarlada çıkan yangında 2 bin fiğ ve 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir tarım işletmesine ait tarlada çıkan yangında 2 bin fiğ ve 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 65. kilometresinde bulunan tarım işletmesine ait tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fiğ ve yonca balyalarının olduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KONYA