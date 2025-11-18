Konya'da 16 Yaşındaki Genç, Annesini Darp Eden Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'da evlerinde annesini darp etmeye çalışan babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesinde, olayı darp edilen annesini korumak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil evde Ahmet Gökçe eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan 16 yaşındaki oğlu S.G. annesini darp etmemesi konusunda uyarıda bulunması üzerine baba Ahmet Gökçe, oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. Yaralı baba, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli çocuk S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının, olayı darp edilen annesini korumak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA