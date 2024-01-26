Üye Girişi
Haberler

Konya'da 15 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 13 şahıs gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 13 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin adet doldurulmuş sigara, 350 paket gümrük kaçağı sigara, bin 105 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 635 gram doğal kehribar taşı, 4 bin 200 gram doğal fil dişi, 37 adet kehribar tespih ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda Seydişehir ilçesinde, 3 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title