Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu ruhsatsız tabancayla kendini vurdu

Konya'da bir evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, kazayla bacağından vuruldu. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu oynadığı tabancayla kendini vurdu

KONYA - Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynarken kendini vurdu. Bacağından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.15 merkez Karatay ilçesi Organgazi Mahallesi Bilge Sokak üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun 13 yaşındaki B.G.Y.'nin bacağına isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki yaralı kız çocuğu, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adrese gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.