Konya'da 12 Ton Bandrolsüz Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Konya'da jandarma ekipleri, bir tırda yapılan aramada toplam 12 bin 920 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Araçta sahte tütün taşıma belgesiyle tütün ticareti yapıldığı belirlendi.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada durdurulan tırda 12 bin 920 kilogram kıyılmış bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaları sürüyor. Merkez Karatay ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir şahsın kaçak tütün taşımacılığı yaptığı belirlendi. Şahsın kullandığı araç tespit edilerek kontrollü şekilde durduruldu. Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şahsa ait tırda yapılan arama ve kontrolde sahte tütün taşıma belgesi düzenlenerek tütün ticareti yapıldığı tespit edildi. Araçta piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan, 12 bin 920 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütüne el konulurken, araç sürücüsünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

