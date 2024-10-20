Konya'da 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 11 kilo esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençleri ve geleceği zehirlemek için sokak satıcılığı yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalarda çevre illerden ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirleyen ekipler, M.Ç.'yi ve geldiği aracı takibe aldı. Şüpheli şahsın bulunduğu araç D-300 Karayolu üzerinde ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada valizinin iç kısmına zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 20 paket halinde 11 kilo esrar ele geçirilirken, M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk etti. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA