Konya'da 1 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı

Konya'da 8 ay içerisinde 11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişi, polis ekiplerinin teknik çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde aynı şikayetler üzerine yaşanan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren yaşanan hırsızlık olaylarını değerlendirmeye alan polis ekipleri, 11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişinin 5 ayrı suç kaydı bulunan 28 yaşındaki H.S.Ö., olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 24 adet 5 kilogramlık paket toz şeker ele geçirildi. Şüphelinin toz şekerlerin bir kısmını ve diğer malzemelerin bazılarını pazarlarda sattığı, inşaat malzemelerini ise iş karşılığı olarak verdiği öğrenildi. Şüphelinin verdiği ifade sonrası 4 ayrı kaydı bulunan Z.Ö., çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmı ile birlikte iş yerinde yakalandı. Şahsın 'Suç eşyası satın almak' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - KONYA