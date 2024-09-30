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Konya'da 1 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı

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Konya'da 8 ay içinde 11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve toz şeker çalan 28 yaşındaki H.S.Ö. polis tarafından yakalandı. Geçmişteki suç kayıtlarıyla dikkat çeken şüphelinin evinde ele geçirilen 24 kilogram toz şekerle birlikte başka bir iş yerinde de çalınan malzemeler bulundu.

Konya'da 8 ay içerisinde 11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişi, polis ekiplerinin teknik çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde aynı şikayetler üzerine yaşanan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren yaşanan hırsızlık olaylarını değerlendirmeye alan polis ekipleri, 11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişinin 5 ayrı suç kaydı bulunan 28 yaşındaki H.S.Ö., olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 24 adet 5 kilogramlık paket toz şeker ele geçirildi. Şüphelinin toz şekerlerin bir kısmını ve diğer malzemelerin bazılarını pazarlarda sattığı, inşaat malzemelerini ise iş karşılığı olarak verdiği öğrenildi. Şüphelinin verdiği ifade sonrası 4 ayrı kaydı bulunan Z.Ö., çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmı ile birlikte iş yerinde yakalandı. Şahsın 'Suç eşyası satın almak' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık İnşaat Polis konya

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