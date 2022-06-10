Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı

Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs Cumartesi günü Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada, İsmail Toplar ve Hasibe A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Toplar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 2 grubun birbirine av tüfeği ile ateş ettikleri görülüyor.

9 şüpheli tutuklandı

Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Esat A., Abbas A., Tayfur A., Talip U., Nazım R., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen İlker E., Celalettin E., Hasan K., ve Musa A. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga Konya 3. Sayfa Haberler

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