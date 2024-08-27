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Konya Beyşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Belgesiz Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 adet belgesiz av tüfeği ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 9 adet belgesiz av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Beyşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli İ.Y.'nin belgesiz yivsiz av tüfeği getireceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüpheli İ.Y.'nin aracında yapılan aramada; 9 adet farklı marka ve seri numaralarda yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemeye el konulurken, İ.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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