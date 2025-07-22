Konya Beyşehir'de Müstakil Evde Yangın
Beyşehir'in Gündoğdu Mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Gündoğdu Mahallesinde bulunan tek katlı bir müstakil evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa