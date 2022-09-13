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Konya 3. sayfa: Konya'da 3 ton 933 kilo sahte deterjan ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa: Konya'da 3 ton 933 kilo sahte deterjan ele geçirildi

Konya haberler... Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte üretim 3 ton 933 kilogram toz deterjan ele geçilirdi.

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte üretim 3 ton 933 kilogram toz deterjan ele geçilirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü devletin vergi kayıplarının önüne geçmek, vatandaşların sağlığı ile oynayıp sahte ve kaçak ürünlerle haksız kazanç elde etmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, belirtilen iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, birçok markaya ait satışa hazır halde 3 ton 933 kilogram sahte toz deterjan ele geçirdi. Deterjanları üreterek piyasaya sürmek isteyen 1 şüpheli gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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