Konya 3. sayfa: Konya'da 17 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Konya yerel 3. sayfa haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 17 yaşındaki genç, kendisini uyandırmak isteyen ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Konya'nın Kulu ilçesinde 17 yaşındaki genç, kendisini uyandırmak isteyen ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Kulu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Dolapdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Semih Güneş'i (17) uyandırmaya gelen ailesi, çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere polis nezaretinde Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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