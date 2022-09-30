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Konya 3. sayfa haberleri... Konya'da kaçak sigara operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa haberleri... Konya'da kaçak sigara operasyonu

Konya haberi: Konya'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda makaron, kaçak tütün ve sahte sigara paketi ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda makaron, kaçak tütün ve sahte sigara paketi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da kaçak tütün ve sigara satışına yönelik faaliyet gösteren bir depo ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Selçuklu ilçesindeki bir iş yeri ve depoda arama yapıldı. Aramada 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet paket jelatinleme makinesi, 3 bin 503 paket sigara, 98 bin 500 adet boş makaron, 64 paket nargile tütünü, 78 kilo kıyılmış tütün ve 5 bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Operasyonda, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

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