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Konya 3. sayfa haberleri: Konya'da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa haberleri: Konya'da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

Gelen Konya haberlerine göre Konya'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı olan ve toplamda 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari şahsı yakaladı.

Konya'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı olan ve toplamda 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla aralarında 25 yıl ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 16 şahsı yakalayarak adli mercilere teslim etti. Hakkında hırsızlık suçundan 3 ayrı aranması olan ve söz konusu suçlardan toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan İ.A. isimli hükümlü ekiplerin yoğun çabası sonucu ikametinde yakalandı. Operasyon dahilinde şahıslardan bir diğeri olan ve kasten öldürme-basit yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs ise çalıştığı iş yerinde kıstırıldı. Ekipleri fark edince koşarak kaçmaya çalışan şahıs kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan ve toplamda 44 yıl kesinleşmiş cezası olan 16 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, söz konusu şüphelilerden 6'sının cezaevine gönderildiği, 10 şahsın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

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