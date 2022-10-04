Konya 3. sayfa haberi: Kulu'da define arayan 2 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Konya haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde dedektör ile define arayan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Konya'nın Kulu ilçesinde dedektör ile define arayan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Gökler Mahallesinde devriye gezmekte olan jandarma ekipleri mahalle yakınlarında yol kenarına park edilmiş 06 DG 024 plakalı arabadan şüphelendi. Bölgede araştırmaya yapan jandarma ekipleri H.B. ve C.G. isimli 2 şahsın ellerinde dedektör ile define bulmak amacıyla çalışma yaptıklarını tespit etti. Şahıslar gözaltına alınırken, olay yerinde 2 adet define arama dedektör kolu, 3 adet dedektör arama simidi, 1 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet de küçük kısa mesafeli el dedektörü ele geçirildi. İfadeleri alınan şahısların serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Konya 3. Sayfa Haberler

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