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Konya 3. sayfa haberi | Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa haberi | Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Konya haberine göre Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mahrem yapıda görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mahrem yapıda görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde görev aldığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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