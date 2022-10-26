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Konya 3. sayfa haberi: Konya'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa haberi: Konya'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Konya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Edipoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G., idaresindeki 42 C 0238 plakalı okul servisi minibüsü, Hicran Sokaktan çıktığı sırada Edipoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan İrfan M., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servis minibüsü yan yatarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, okul servisinde bulunan 14'ü öğrenci, 1 hostes ve sürücüler olmak üzere 17 yaralı sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerindeki incelemelerinin ardından araçları emniyet otoparkına kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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